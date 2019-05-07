В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Драйзера

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничение будет действовать 10 и 11 мая с 08:00 до 22:00

В Киеве 10 и 11 мая частично ограничат движение транспорта на улице Теодора Драйзера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 10 и 11 мая с 08:00 до 20:00 в связи с фрезерованием асфальтобетонного покрытия на улице Теодора Драйзера на участке от улицы Николая Лаврухина до улицы Оноре де Бальзака будет частично ограничено движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 9 мая ограничат движение транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-ой годовщиной изгнания нацистов из Украины.

Кроме того, в Киеве с 22:00 9 мая до 08:00 10 мая в связи с ремонтом на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной к улице Рогнединской будет частично ограничено движение.