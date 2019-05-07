ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Драйзера

Новости » Общество    07.05.2019 - 15:51
В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Драйзера
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничение будет действовать 10 и 11 мая с 08:00 до 22:00

 

В Киеве 10 и 11 мая частично ограничат движение транспорта на улице Теодора Драйзера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 10 и 11 мая с 08:00 до 20:00 в связи с фрезерованием асфальтобетонного покрытия на улице Теодора Драйзера на участке от улицы Николая Лаврухина до улицы Оноре де Бальзака будет частично ограничено движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 9 мая ограничат движение транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-ой годовщиной изгнания нацистов из Украины.

Кроме того, в Киеве с 22:00 9 мая до 08:00 10 мая в связи с ремонтом на улице Эспланадной на участке от улицы Бассейной к улице Рогнединской будет частично ограничено движение

В Киеве 9 мая ограничат движение транспорта Авиарейс Киев-Ужгород отменяют из-за нерентабельности
Новости Украины транспортКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь