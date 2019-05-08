График работы транспорта на 9 мая: все подробности

На некоторых улицах ограничат движение всех видов транспорта
9 мая по случаю Дня победы во Второй мировой войне пройдут памятные торжества, что повлияет на график работы транспорта. На некоторых улицах полностью ограничат движение.
В связи с праздником с 05:00 перекроют улицы возле Парка Вечной Славы, улицу Грушевского, переулок Инженерный, улицу Московскую (от Кловского спуска до Арсенальной площади), И. Мазепы (от Арсенальной площади до улицы Лаврской), Омеляновича-Павленко, аллею Героев Крут, Лаврскую (между улицами И. Мазепы и Цитадельной), Бутышев переулок.
Фото: РБК-Украина
Также в ближайшие дни частично ограничат движение транспорта в связи с дорожными работами:
Как ранее сообщалось, водителей предупредили об ограничениях на дорогах. По 12 мая на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод в месте проведения работ частично ограничат движение.
Напомним, что в Национальной полиции Украины заявили, что в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют участвовать почти 220 тысяч человек.
А также, что в Киеве 10 и 11 мая частично ограничат движение транспорта на улице Теодора Драйзера.