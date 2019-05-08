График работы транспорта на 9 мая: все подробности

Коллаж РБК-Украина

На некоторых улицах ограничат движение всех видов транспорта

9 мая по случаю Дня победы во Второй мировой войне пройдут памятные торжества, что повлияет на график работы транспорта. На некоторых улицах полностью ограничат движение.

В связи с праздником с 05:00 перекроют улицы возле Парка Вечной Славы, улицу Грушевского, переулок Инженерный, улицу Московскую (от Кловского спуска до Арсенальной площади), И. Мазепы (от Арсенальной площади до улицы Лаврской), Омеляновича-Павленко, аллею Героев Крут, Лаврскую (между улицами И. Мазепы и Цитадельной), Бутышев переулок.

Фото: РБК-Украина

Также в ближайшие дни частично ограничат движение транспорта в связи с дорожными работами:

8 мая с 22:00 до 9 мая 08:00 на участке улицы Эспланадной (между улицами Бассейной и Рогнединской);

с 22:00 до 08:00 на участке улицы Эспланадной (между улицами Бассейной и Рогнединской); 10-11 мая (с 8:00 до 20:00) на участке улицы Теодора Драйзера (в границах улиц Н. Лаврухина и Оноре де Бальзака).

(с 8:00 до 20:00) на участке улицы Теодора Драйзера (в границах улиц Н. Лаврухина и Оноре де Бальзака). 12 мая (с 8:00 до 15:30) перекроют движение транспорта на улице Большая Васильковская, 55, Саксаганского, площадь Победы, проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45), проспект Победы, площадь Победы, улицы Саксаганского, Большая Васильковская, разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (Ивана Кудри), Большая Васильковская, Жилянская.

Как ранее сообщалось, водителей предупредили об ограничениях на дорогах. По 12 мая на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод в месте проведения работ частично ограничат движение.

Напомним, что в Национальной полиции Украины заявили, что в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют участвовать почти 220 тысяч человек.

А также, что в Киеве 10 и 11 мая частично ограничат движение транспорта на улице Теодора Драйзера.