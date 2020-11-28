ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине появится новый праздник: отмечается уже сегодня

Суббота 28 ноября 2020 18:47
В Украине появится новый праздник: отмечается уже сегодня
Праздник (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

28 ноября в Украине будет отмечаться День работника системы финансового мониторинга

Президент Украины Владимир Зеленский установил в Украине новый профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга. Новый праздник будет ежегодно отмечаться 28 ноября. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Президента Украины.

Как сообщается, праздник был учрежден, основываясь на том, какой вклад в развитие украинской системы мониторинга сделали ее создатели и работники. Особенную благодарность он высказал за содействие властям в предупреждении "отмывания" денег.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его публикации. То есть вместе с Днем памяти жертв голодоморов в Украине сегодня выпадает празднование Дня работника системы финансового мониторинга.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие рабочие дни в декабре станут выходными.

А также рассказывали о том, какие новогодние мероприятия попадут под строгий запрет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Праздники

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь