В Украине появится мясо экзотического животного: стоимость шокирует

В Украине могут начать продавать мясо крокодила. Вместе со свининой и телятиной на прилавках супермаркетов может появиться филе экзотического животного, так как Южно-Африканская Республика (ЮАР) заявила о заинтересованности в поставках крокодилятины в Украину. Подробности предложения партнеров по импорту написали в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"ЮАР <...> выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности, мяса крокодилов", – говорится в сообщении.

В рамках обсуждения торгово-экономических вопросов страны договорились о возможности экспорта украинского мяса (птицы и свинины), яиц и яичной продукции в ЮАР, а также условия доступа этих продуктов на рынки обеих стран.

Чем полезно крокодилье мясо

Немногим известно, что мясо крокодила обладает рядом полезных свойств. Его энергетические характеристики следующие: на 100 г. мяса приходится 26 г. белка и 0, 73 г. жира. Ещё одним неоспоримым плюсом данного продукта является отсутствие в нём углеводов. Общая калорийность мяса составляет сто – сто десять килокалорий. Этот непопулярный в Украине деликатес является экологически чистым продуктом с высоким содержанием витаминов и элементов.

Преимущества мяса крокодила:

мясо крокодила экологически чисто, поскольку доказано, что крокодил не подвержен инфекционным заболеваниям, поэтому при производстве не используют антибиотики;

оно содержит минимум холестерина и жира и очень богато белками, жизненно необходимыми для нормального функционирования всех органов и систем;

само употребление крокодильего мяса снижает холестерин в крови, тем самым, предотвращая развитие атеросклероза;

не менее полезными являются и хрящи, действующие как антиартритное и антиканцерогенное средство;

мясо богато ниацином и витамином В12, повышающим иммунитет и благотворно влияющим на кровь.

Стоит отметить, что на пике популярности этого продукта в США, за килограмм крокодилятины приходилось заплатить 28-36 долларов (788-1013 гривен за кило).

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