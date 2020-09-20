В Україні з'явиться м'ясо екзотичної тварини: вартість шокує

В Україні можуть почати продавати м'ясо крокодила. Разом зі свининою та телятиною на прилавках супермаркетів може з'явитися філе екзотичної тварини, оскільки Південно-Африканська Республіка (ПАР) заявила про зацікавленість у поставках крокодилячого м'яса в Україну. Подробиці пропозиції партнерів по імпорту написали в Держслужбі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"ПАР <...> висловила зацікавленість в експорті в Україну вовни, м'ясної продукції, зокрема, м'яса крокодилів", – йдеться в повідомленні.

В рамках обговорення торгово-економічних питань країни домовилися про можливості експорту українського м'яса (птиці й свинини), яєць та яєчної продукції в ПАР, а також умови доступу цих продуктів на ринки обох країн.

Чим корисне крокодиляче м'ясо

Небагатьом відомо, що м'ясо крокодила володіє рядом корисних властивостей. Його енергетичні характеристики наступні: на 100 г. м'яса припадає 26 р. білка і 0, 73 р. жиру. Ще одним незаперечним плюсом даного продукту є відсутність в ньому вуглеводів. Загальна калорійність м'яса становить сто – сто десять кілокалорій. Цей непопулярний в Україні делікатес є екологічно чистим продуктом з високим вмістом вітамінів і елементів.

Переваги м'яса крокодила:

м'ясо крокодила екологічно чисте, оскільки доведено, що крокодил не схильний до інфекційних захворювань, тому при виробництві не використовують антибіотики;

воно містить мінімум холестерину і жиру, але дуже багате білками, життєво необхідними для нормального функціонування всіх органів і систем;

саме вживання крокодилячого м'яса знижує холестерин в крові, тим самим, запобігаючи розвитку атеросклерозу;

не менш корисними є і хрящі, що діють як антиартритний та антиканцерогенний засіб;

м'ясо багате ніацином і вітаміном В12, що підвищує імунітет і позитивно впливає на кров.

Варто відзначити, що на піку популярності цього продукту в США за кілограм крокодилячого м'яса доводилося заплатити 28-36 доларів (788-1013 гривень за кіло).

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