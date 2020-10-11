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В Украине появится еще один метод фиксации превышения скорости на дорогах

Автор: Роман Мирончук

Планируется новый метод фиксации скорости на дорогах

В Украине в 2021 году на автомобильных дорогах может появиться еще один метод фиксации нарушений скоростного режима. Новая технология будет фиксировать среднюю скорость по отрезку дороги.

Об этом рассказал председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков в интервью ЦТС.

Он заявил, что в следующем году будут закупаться еще комплексы автофиксации нарушений скорости. Кроме того, будет расширяться функционал их работы.

Это означает, что камеры будут фиксировать не только превышение скоростного режима, но и нарушения правил дорожного движения, включая пересечение двойной сплошной линии, проезд на красный свет и проезд по полосе для общественного транспорта.

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В данный момент правоохранители дорабатывают нормативную базу, а в агентстве инфраструктурных проектов занимаются необходимым программным обеспечением.

Также ожидается, что до конца 2021 года заработает фиксация средней скорости по отрезку. Это необходимо для того, чтобы контролировать скоростной режим на всей дороге, а не только в местах, где установлены камеры.

В начале отрезка и в конце будут установлены камеры. Если водитель притормозил перед первой и второй камерой, но в целом 100 км проехал быстрее, чем разрешено, то на второй камере будет фиксироваться нарушение скорости.

Напомним, в Киеве водитель BMW X5 устроил ДТП и разбил несколько автомобилей. Люди жестко проучили неадеквата.

Ранее мы писали о том, что в Украине меняют правила выдачи автономеров.

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