В Украине появится электронная гривна: в чем ее особенность

В Украине планируют запустить рынок виртуальных активов и ввести цифровую национальную валюту - "электронную гривну". Соответствующий проект закона №3637 уже был принят Верховной Радой за основу в декабре.

Этот законопроект является базой, он создаст правовое поле для бизнеса и для граждан, рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в эфире телеканала "Украина 24".

"Например, когда он будет проголосован во втором чтении, граждане смогут даже в банке хранить криптоактивы, например биткоин может быть у тебя на депозите", - объяснил чиновник.

В Минцифры также разъяснили отличие между Е-гривней и другими криптовалютами.

"Если, например, взять биткоины, это нечто созданное человеком, которого даже никто не видел. Никто не несет ответственности, никто не знает, как это контролировать, и это определенный феномен. А если мы говорим о национальной цифровой валюте, это известно, этим проектом занимается Национальный банк Украины, мы способствуем, потому что это диджитализация и цифровизация. Но мы имеем полный контроль. Даже люди, украинцы, также имеют определенный контроль над тем, что касается национальной цифровой валюты", - сказал Борняков.

Чиновник обратил внимание, что если остановить транзакцию по биткоину никто не может, то с национальной цифровой валютой это будет возможно.

Он отметил, что сегодня электронная гривна пока находится вне правового поля.

Также Борняков уточнил, что рассчитываться в магазинах Е-гривней и другими криптовалютами будет нельзя.

"Согласно Конституции Украины единственным платежным средством является гривна. Это была очень настоятельная позиция НБУ, и мы с ней согласны. Это как доллар - ты можешь иметь доллар, можешь иметь евро, но не можешь прийти в магазин и рассчитаться долларом или евро. Но можешь иметь депозитарный счет в банке. Хочешь делать какие-то операции - меняешь на гривны. С биткоином и другими криптовалютами будет именно так", - рассказал чиновник.

Законопроект о виртуальных активах разработало Министерство цифровой трансформации совместно с парламентской группой Blockchain for Ukraine и другими депутатами.

Ранее в Минцифры назвали условие, по которому крипто-компании смогут легально работать в Украине.

Напомним, что 6 января цена биткоина впервые превысила 35 тыcяч долларов.