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Цена биткоина впервые превысила 35 тыcяч долларов

Киев, Среда 06 января 2021 08:44
Цена биткоина впервые превысила 35 тыcяч долларов
Фото: биткойн (flickr.com Marco Verch)
Автор: Анастасия Рокитна

Цена криптовалюты биткойн обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 35 тысяч долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Цифровая валюта выросла более чем на 800% со середины марта.

Как сообщается, только в январе биткоин вырос более чем на 20%. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом.

Ранее РБК-Украина писало, что биткоин впервые преодолел отметку в 34 тысячи долларов.

Напомним, аналитики прогнозировали продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна" сообщало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

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