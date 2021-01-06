Цена биткоина впервые превысила 35 тыcяч долларов

Цена криптовалюты биткойн обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 35 тысяч долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Цифровая валюта выросла более чем на 800% со середины марта.
Как сообщается, только в январе биткоин вырос более чем на 20%. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовалось очередным рекордом.
Ранее РБК-Украина писало, что биткоин впервые преодолел отметку в 34 тысячи долларов.
Напомним, аналитики прогнозировали продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.
РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна" сообщало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.