Крипто-компании смогут легально работать в Украине: в Минцифры назвали условие

Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине. Однако в случае, если будет принят соответствующий закон.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сегодня Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах".

В Минцифры указывают, что этот документ очень важен для крипто-отрасли, ведь формирует правовое поле рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

"Мы уже сейчас создаем в Украине легальную и благоприятную среду для развития рынка виртуальных активов. Ведь это одна из новых для мира индустрий, в которой Украина может стать мировым лидером. И я надеюсь, что уже в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине", - подчеркнул вице-премьер.

В министерстве обращают внимание, что принятие профильного законопроекта - исторический момент, ведь впервые в истории Украины блокчейн-бизнес будет иметь юридическое поле для своей деятельности и сможет зарегистрировать свою компанию в украинской юрисдикции.

Как писало РБК-Украина, за соответствующий законопроект проголосовали 230 парламентариев.

Напомним, в конце октября комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал принять соответствующий законопроект №3637 за основу.