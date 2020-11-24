В Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: что ели украинцы

В Украине создали сайт с блюдами времен Голодомора
Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан, на котором можно посмотреть на блюда времен Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Таким образом студенты чтят память жертв страшной трагедии.
Здесь есть и затеруха из коры деревьев, и паляницы из лебеды, и даже хлебцы из соломы. Часть рецептов студенты воссоздали по воспоминаниям своих родственников. Об этом сообщается на сайте проекта.
Они объяснили, что таким образом хотят рассказать о геноциде украинцев языком и образами, которые понятны для людей, живущих в современное время.
Еда, которую ели украинцы во время Голодомора 1932-1933 годов (скриншоты с uncounted.ual.ua)
Напомним, в Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе.
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