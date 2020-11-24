В Україні з'явився онлайн-ресторан зі стравами часів Голодомору: що їли українці

Студенти Української академії лідерства створили онлайн-ресторан, на якому можна подивитися на страви часів Голодомору 1932-1933 років в Україні. Таким чином студенти вшановують пам'ять жертв страшної трагедії.

Тут є і затеруха з кори дерев, та паляниці з лободи, і навіть хлібці з соломи. Частина рецептів студенти відтворили за спогадами своїх родичів. Про це повідомляється на сайті проєкту.

Вони пояснили, що таким чином хочуть розповісти про геноцид українців мовою і образами, які зрозумілі для людей, які живуть в сучасний час.

Меню онлайн-ресторану пам'яті

Травяники - випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаванням насіння льону.

Затеруха - запечене тісто з борошна, кори берези і води.

Палянички - випечені подрібнені картопляні відходи з залишками зерен, замішані на гарячій воді.

Хлібці - запечена кришена солома разом з просяною і гречаною половою, макухою з конопляного насіння, товчена в ступі.

Суп "бур'ян" - зварений качан кукурудзи і трава.

Товченики - перетерті з сіллю дрібна рибка запечена в чавунах.

Буряк - запечений буряк і молоде листя буряків.

Хліб - тісто з перетертої кори з жменькою висівок і листям лободи.

Коржик - перетерта в борошно кора дуба, подрібнені коріння очерету і лободи.

Їжа, яку їли українці під час Голодомору 1932-1933 років (скріншоти з uncounted.ual.ua)

Нагадаємо, у Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор.

Ми також писали про те, що в Києві неадекват осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні на очах у людей.