В Україні з'явився онлайн-ресторан зі стравами часів Голодомору: що їли українці

В Україні створили сайт зі стравами часів Голодомору
Студенти Української академії лідерства створили онлайн-ресторан, на якому можна подивитися на страви часів Голодомору 1932-1933 років в Україні. Таким чином студенти вшановують пам'ять жертв страшної трагедії.
Тут є і затеруха з кори дерев, та паляниці з лободи, і навіть хлібці з соломи. Частина рецептів студенти відтворили за спогадами своїх родичів. Про це повідомляється на сайті проєкту.
Вони пояснили, що таким чином хочуть розповісти про геноцид українців мовою і образами, які зрозумілі для людей, які живуть в сучасний час.
Їжа, яку їли українці під час Голодомору 1932-1933 років (скріншоти з uncounted.ual.ua)
Нагадаємо, у Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор.
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