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В Украине появился новый вид мошенничества, связанный с животными: как работает схема

Автор: Людмила Жукова

Украинцы в соцсети Facebook столкнулись с новым видом мошенничества. Аферисты бьют на жалость людей и просят оплатить перевозку животных в руки якобы новых хозяев.

О схеме развода рассказали в Telegram-канале Труха.

Как работает схема

Аферисты просят забрать домашних питомцев якобы в добрые руки. Они отправляют фейковый сайт, на котором нужно оплатить доставку животного.

Например, недавно мужчина опубликовал Facebook пост с просьбой забрать собаку в хорошие руки, поскольку он уезжает из страны.

Это увидела женщина, которой мошенник сразу отправил сайт доставки животных. Он объяснил, что вроде бы собачка в Виннице, и ей нужно заплатить только за доставку.

Подставной сайт

Сайт был подставным. Для подтверждения о якобы отправке собаки мужчина направил накладную. Доставка должна была оплачиваться на сайте по реквизитам. "Хозяин" животного оценил ее доставку в 1070 гривен.

Женщина заподозрила, что сайт фейковый и отказалась платить деньги. После этого мошенник стал удалять переписку.

Мошенники дают фейковый сайт для оплаты перевозки животного (Скриншот ТГ-канал Труха)

Напомним, что украинцев предупредили об опасных письмах в электронной почте.

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мошенническая схема