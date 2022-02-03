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Украинцев предупредили об опасных письмах в электронной почте: как они могут выглядеть

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 20:22
Украинцев предупредили об опасных письмах в электронной почте: как они могут выглядеть Украинцев предупредил об опасных письмах от мошенников (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На электронные ящики украинцев стали приходить письма от мошенников. В этих письмах зашифрованы скрытые вредоносные программы, а отправителем указана Национальная служба здоровья Украины.

Как могут выглядеть такие письма и почему нельзя их открывать, рассказали на сайте Житомирской областной рады.

Сообщается, что письма приходят якобы от Национальной службы здоровья Украины. В них содержится ZIP-архив, который размещен на публичном сервисе Discord.

В этом ZIP-архиве находится документ-приманка и два идентичных файла-ярлыка, которые при открытии на компьютере жертвы автоматически дают команду к загрузке и запуску вредоносной программы OutStreel.

Эта программа обеспечивает поиск и кражу документов на компьютере жертвы, а также загружает и запускает еще одну вредоносную программу – SaintBot.

Правительственная программа реагирования на компьютерные чрезвычайные события в Украине CEPT-UA зафиксировала факт массового распространения электронных почтовых сообщений, содержащие ссылки на защищенные паролем RAR-архивы или ZIP- архивы.

Название файла может выглядеть как Судебный запрос с порядковым номером документа. Также документы могут быть размещены на публичных сервисах Google Drive и DropMeFiles.

При загрузке и распаковывании этих документов на компьютерах жертвы устанавливается программа Remote Utilites. Опасность этой программы в том, что она предоставляет скрытый удаленный доступ к устройству посторонним лицам.

Стоит отметить, что подобные письма отправляются не только на корпоративные электронные ящики, но и на личные электронные почты украинцев.

Внимательно просматривайте почту и не открывайте вложения от неизвестных адресатов, особенно, если письмо помечено как "важная информация".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсоне мошенник выманил у жертвы 100 тысяч гривен за предложения о работе.

А также рассказывали о том, что раскрыта новая мошенническая схема с OLX-доставкой.

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