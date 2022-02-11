В Україні з'явився новий вид шахрайства, пов'язаний з тваринами: як працює схема

Українці в соцмережі Facebook зіткнулися з новим видом шахрайства. Аферисти б'ють на жалість людей і просять оплатити перевезення тварин в руки нібито нових господарів.
Про схему розводу розповіли в Telegram-каналі Труха.
Аферисти просять забрати домашніх вихованців нібито у добрі руки. Вони відправляють фейковий сайт, на якому потрібно оплатити доставку тварини.
Наприклад, нещодавно чоловік опублікував Facebook пост з проханням забрати собаку в хороші руки, оскільки він їде з країни.
Це побачила жінка, якій шахрай відразу відправив сайт доставки тварин. Він пояснив, що начебто собачка у Вінниці, і їй потрібно заплатити тільки за доставку.
Сайт був підставним. Для підтвердження про нібито відправку собаки чоловік направив накладну. Доставка повинна була оплачуватися на сайті за реквізитами. "Господар" тварини оцінив її доставку в 1070 гривень.
Жінка запідозрила, що сайт фейковий і відмовилася платити гроші. Після цього шахрай став видаляти листування.