RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні з'явився новий вид шахрайства, пов'язаний з тваринами: як працює схема

Автор: Людмила Жукова

Українці в соцмережі Facebook зіткнулися з новим видом шахрайства. Аферисти б'ють на жалість людей і просять оплатити перевезення тварин в руки нібито нових господарів.

Про схему розводу розповіли в Telegram-каналі Труха.

Як працює схема

Аферисти просять забрати домашніх вихованців нібито у добрі руки. Вони відправляють фейковий сайт, на якому потрібно оплатити доставку тварини.

Наприклад, нещодавно чоловік опублікував Facebook пост з проханням забрати собаку в хороші руки, оскільки він їде з країни.

Це побачила жінка, якій шахрай відразу відправив сайт доставки тварин. Він пояснив, що начебто собачка у Вінниці, і їй потрібно заплатити тільки за доставку.

Підставний сайт

Сайт був підставним. Для підтвердження про нібито відправку собаки чоловік направив накладну. Доставка повинна була оплачуватися на сайті за реквізитами. "Господар" тварини оцінив її доставку в 1070 гривень.

Жінка запідозрила, що сайт фейковий і відмовилася платити гроші. Після цього шахрай став видаляти листування.

Шахраї дають фейковий сайт для оплати перевезення тварини (скріншот тг-канал Труха)

Нагадаємо, що українців попередили про небезпечні листи в електронній пошті.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схема