В Украине появились первые ранние арбузы: цены почти в три раза выше, чем были год назад

Первые арбузы уже появились

Дожди и грады нанесли сильный ущерб урожаю многих культур в Украине и бахчевых это тоже коснулось. В этом году первые арбузы появились на рынках почти на две недели позже, чем в 2020 году. Некоторым производителям даже пришлось заново пересеивать площади под арбузами.

Первые ранние арбузы начали реализовывать пока только единичные производители в Херсонской области. Цены на ягоды тоже сильно отличаются – первые партии сейчас продают от 9 до 12 гривен за килограмм. В 2020 году цена на арбузы в этот же период была в 2,7 раза ниже.

Цены на арбузы снижать пока не будут

Однако эксперты считают, что завышенная цена связана с тем, что на рынке очень мало предложений.

В 2020 году первые ранние арбузы реализовались по цене от 3 до 5 гривен за килограмм. Но при этом предложений на рынке было много, и цена очень быстро снижалась.

В 2021 году массово на рынках арбузы начнут появляться только после 20 июля, а пик грунтовых сортов ожидается только к середине августа.

Производители сильно снижать цены не планируют и будут удерживать ее как можно дольше, так как пришлось заново пересеивать бахчу, а это – дополнительные расходы для фермеров.

Почему арбузы так полезны для здоровья?

Арбузы состоят из жидкости и отлично насыщают ею организм. В жаркую погоду эта ягода особенно полезна, так как она даст сытость и утолит жажду. В арбузе содержится витамин С, витамин А, калий, магний, витамины группы В.

Арбузы полезны для сердца, он снижает кровяное давление и расширяет сосуды. Также 100 грамм арбуза ежедневно помогут содержать в порядке кожу и волосы, поддержит здоровье пищеварительного тракта, снизит мышечные боли и риск развития рака.

"Он расширяет просветы сосудистых стен, а за счет аминокислоты — цитруллина — улучшается состояние артерий и снижается кровяное давление. Кроме того, содержащийся в арбузе икопен повышает тонус сосудов и капилляров. А витамины С и В6 стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы. Также арбуз помогает выводить из организма шлаки и элементы радионуклидов и холестерина", - отмечают диетологи.

Какая доза арбуза в день безопасна

По словам специалистов, арбузы нужно употреблять в первой половине дня. Суточная безопасная доза – 200-250 грамм.

Не стоит есть арбузы людям с мочекаменной болезнью, колитами, расстройствами желудка, аденомой предстательной железы и различными патологиями, которые сопровождаются плохим оттоком жидкости.