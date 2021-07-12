В Україні з'явилися перші ранні кавуни: ціни майже в три рази вище, ніж були рік тому

Перші кавуни вже з'явилися

Дощі та гради завдали сильної шкоди врожаю багатьох культур в Україні й баштанних це теж торкнулося. Цього року перші кавуни з'явилися на ринках майже на два тижні пізніше, ніж у 2020 році. Деяким виробникам навіть довелося заново пересівати площі під кавунами.

Перші ранні кавуни почали реалізовувати поки тільки поодинокі виробники в Херсонській області. Ціни на ягоди теж сильно відрізняються – перші партії зараз продають від 9 до 12 гривень за кілограм. У 2020 році ціна на кавуни в цей же період була у 2,7 раза нижче.

Ціни на кавуни знижувати поки не будуть

Однак експерти вважають, що завищена ціна пов'язана з тим, що на ринку дуже мало пропозицій.

У 2020 році перші ранні кавуни реалізувалися за ціною від 3 до 5 гривень за кілограм. Але при цьому пропозицій на ринку було багато, і ціна дуже швидко знижувалася.

У 2021 році масово на ринках кавуни почнуть з'являтися тільки після 20 липня, а пік ґрунтових сортів очікується тільки до середини серпня.

Виробники сильно знижувати ціни не планують і будуть утримувати її якомога довше, оскільки довелося заново пересівати баштан, а це – додаткові витрати для фермерів.

Чому кавуни так корисні для здоров'я?

Кавуни складаються з рідини та відмінно насичують нею організм. У спекотну погоду ця ягода особливо корисна, бо вона дасть ситість і вгамує спрагу. У кавуні міститься вітамін С, вітамін А, калій, магній, вітаміни групи B.

Кавуни корисні для серця, він знижує кров'яний тиск і розширює судини. Також 100 грамів кавуна щодня допоможуть утримувати в порядку шкіру і волосся, підтримає здоров'я травного тракту, знизить м'язові болі та ризик розвитку раку.

"Він розширює просвіти судинних стін завдяки амінокислоті — цитруліні — поліпшується стан артерій і знижується кров'яний тиск. Крім того, що міститься в кавуні ікопен підвищує тонус судин і капілярів. А вітаміни С і В6 стабілізують роботу серцево-судинної системи. Також кавун допомагає виводити з організму шлаки та елементи радіонуклідів і холестерину", - відзначають дієтологи.

Яка доза кавуна в день безпечна

За словами фахівців, кавуни потрібно вживати в першій половині дня. Добова безпечна доза - 200-250 грам.

Не варто їсти кавуни людям з сечокам'яною хворобою, колітами, розладами шлунка, аденомою передміхурової залози та різними патологіями, які супроводжуються поганим відтоком рідини.