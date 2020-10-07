В Украине появились новые автомобильные номера зеленого цвета: что они дают

В Украине представили зеленые автомобильные номера (коллаж РБК-Украина)

Во Львовской области презентовали автомобильные номера для электроавтомобилей

В Украине появились новые автомобильные номера. Они зеленого цвета и предназначены для владельцев электрокаров. Первые 10 экземпляров презентовали во Львовской области. Об этом сообщили в сюжете ТСН.

У владельцев таких номеров есть ряд преимуществ и бонусов. На парковке для них выделяются бесплатные места с зарядными устройствами. За это платить не надо.

Отметим, что всего в Украине зарегистрировано 20 тысяч машин, которые дружелюбны к окружающей среде.

Для того, чтобы получить зеленые номера для электромобиля, нужно записаться в сервисный центр онлайн.

Стоимость замены старого номерного знака на новый равняется 517.15 копеек.

В Украине появились зеленые автомобильные номера

В комментариях под видео украинцы без энтузиазма восприняли новость о номерах с зеленым оттенком.

Ого! Вот это достижение! Теперь заживем.

А давайте введем кольорові номери для бензинових з різними відтінками карбюратор і інжектор, турбований і атмосфер, для дизеля окремий і також відтінки турбо і атмо, і скажем що це досягнення . Хоча подивишся, хто висуваеться в сільраду то і не дивно.

Очередная перемога.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали банду угонщиков автомобилей.

Также мы писали, что украинским автомобилистам готовят сюрприз с регистрацией новых машин.