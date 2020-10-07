В Україні з'явилися нові автомобільні номери зеленого кольору: що вони дають

В Україні представили зелені автомобільні номери (колаж РБК-Україна)

У Львівській області презентували автомобільні номери для електроавтомобілів

В Україні з'явилися нові автомобільні номери. Вони зеленого кольору і призначені для власників електрокарів. Перші 10 примірників презентували у Львівській області. Про це повідомили в сюжеті ТСН.

У власників таких номерів є ряд переваг і бонусів. На парковці для них виділяються безкоштовні місця із зарядними пристроями. Це також безкоштовно.

Відзначимо, що всього в Україні зареєстровано 20 тисяч машин, які доброзичливі до навколишнього середовища.

Для того, щоб отримати зелені кімнати для електромобіля, потрібно записатися в сервісний центр онлайн.

Вартість заміни старого номерного знака на новий - 517.15 копійок.

В Україні з'явилися зелені автомобільні номери

У коментарях під відео українці без ентузіазму сприйняли новину про номери із зеленим відтінком.

Ого! Ось це-досягнення! Тепер заживемо.

А давайте введемо кольорові номери для бензинових з різними відтінками карбюратор і інжектор, турбований і атмосфер, для дизеля окремий також і відтінки турбо і атмо, і скажемо що це досягнення . Хоча подивишся, хто висуваеться в сільраду то і не дивно.

Чергова перемога.

Нагадаємо, що раніше в Київській області затримали банду викрадачів автомобілів.

Також ми писали, що українським автомобілістам готують сюрприз з реєстрацією нових машин.