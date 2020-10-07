В Україні з'явилися нові автомобільні номери зеленого кольору: що вони дають

У Львівській області презентували автомобільні номери для електроавтомобілів
В Україні з'явилися нові автомобільні номери. Вони зеленого кольору і призначені для власників електрокарів. Перші 10 примірників презентували у Львівській області. Про це повідомили в сюжеті ТСН.
У власників таких номерів є ряд переваг і бонусів. На парковці для них виділяються безкоштовні місця із зарядними пристроями. Це також безкоштовно.
Відзначимо, що всього в Україні зареєстровано 20 тисяч машин, які доброзичливі до навколишнього середовища.
Для того, щоб отримати зелені кімнати для електромобіля, потрібно записатися в сервісний центр онлайн.
Вартість заміни старого номерного знака на новий - 517.15 копійок.
В Україні з'явилися зелені автомобільні номери
У коментарях під відео українці без ентузіазму сприйняли новину про номери із зеленим відтінком.
Нагадаємо, що раніше в Київській області затримали банду викрадачів автомобілів.
Також ми писали, що українським автомобілістам готують сюрприз з реєстрацією нових машин.