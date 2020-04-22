Украинцам назвали главное условие для выхода из карантина

Денис Шмыгаль (фото: ВРУ)

Карантин в Украине будет длиться до средины мая, как мы будем выходить из него - в материале Styler

Карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил пять этапов по выходу из карантина и назвал условия, при котором карантинные ограничения начнут снимать именно после названной даты. Кроме того, в правительстве рассказали о некотором смягчении карантина.

Премьер-министр говорит, что благодаря своевременно введенным карантинным мерам в Украине контролируется ситуация с эпидемией коронавируса. Шмыгаль сказал, что в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире - 2,7%. Но расслабляться по этому поводу, по словам премьера нельзя, так как пик заболеваемости прогнозируется с 3 по 8 мая.

Выход из карантина будет разделен на пять этапов. Стартовая точка, которую условно назвали "Днем К", должна, по самым благоприятным прогнозам, наступить 12 мая.

Но есть несколько условий для выхода из карантина:

В течение 10 дней процент новых случаев COVID-19 в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.

Больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на 50% (сейчас - на 10%. - Ред.)".

Но чтобы эти условия были выполнены до 11 мая, необходимо увеличить количество тестирований, обеспечить больницы и медработников всем необходимым, ввести контроль за самоизоляцией с помощью "Дії", а также ввести новые правила функционирования для объектов обслуживания населения (масочный режим, дезинфекция).

Если эти условия будут выполнены, то лишь с 11 мая можно будет говорить о том, чтобы открывать парки, скверы и некоторые объекты торговли, чтобы вернуть людей на работу.

Кроме того, были внесены такие изменения на время карантина:

вводится госрегулирование цен на некоторые продукты и товары (гречка, молоко, яйца, парацетамол, антисептики, медицинские маски и другие),

украинцам будут давать пособие по безработице,

усилят соцподдержку семей с детьми,

до конца недели будет запущен Фонд борьбы с COVID-19.

Что касается смягчения карантина на этот период, то, по словам министра здравоохранения Максима Степанов, это коснется перевозки в городском транспорте и не только.

В новом постановлении говорится, что лица, которые изъявили желание быть донорами крови, смогут пользоваться транспортом. А также о привлечении к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра; утверждении порядка противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией человека.

В Украине продлили карантин и назвали условия выхода из него (видео: YouTube/Кабмін)

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что украинцам пора привыкать жить в новых условиях. Ведь в условиях ограничений наша страна, как и весь мир, будут как минимум два последующих года.