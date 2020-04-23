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В Україні з'явились "білі" регіони з коронавірусом: що важливо знати

STYLERКоронавірус    23.04.2020 - 16:31
В Україні з'явились "білі" регіони з коронавірусом: що важливо знати
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні прискорив своє поширення

Коронавірус в Україні сьогодні, 23 квітня, побив черговий антирекорд. За останню добу зафіксували 578 нових випадків COVID-19. Тепер на карті України з'явилися відразу кілька "білих" регіонів з коронавірусом. Що про це відомо - читайте в матеріалі Styler.

Так, відповідно до маркування Центру громадського здоров'я України, регіони з понад тисячею хворих позначаються білим кольором, області з 500-1000 хворими світло-блакитним, і так далі. Чим менше випадків - чим темніше колір області на карті.

Ще вчора, 22 квітня, в країні був один тільки "білий" регіон - Чернівецька область, де ще 3 березня був виявлений перший випадок коронавірусу в країні. Сьогодні ж до "білих" регіонів додався Київ - 1059 випадків, на Буковині - 1140 хворих.

В Україні з'явились &quot;білі&quot; регіони з коронавірусом: що важливо знати

Карта поширення коронавірусу в Україні на 23 квітня (фото: facebook.com/phc.org.ua)

Зазначимо, що 20 квітня зафіксували різке зниження кількості захворілих, але потім виявилося, це пов'язано з Великоднем, 19 квітня. Через свята люди просто не зверталися за допомогою, а сім областей і зовсім не проводили тести.

Раніше ми писали, що в Україні продовжили карантин до 11 травня, але при цьому відбулося деяке пом'якшення обмежувальних заходів.

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