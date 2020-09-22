В Украине повысят тарифы для семейных врачей: сколько будут платить

Семейный врач в Украине будет получать больше денег на пациента (коллаж: РБК-Украина)

Минздрав повышает тарифы для семейных врачей

В 2021 году в Украине вырастет тариф для семейных врачей на первичную медицинскую помощь. Если в этом году врач получает 600 гривен на пациента, то в следующем будет получать 710 гривен.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своем онлайн-брифинге во вторник, 22 сентября.

При этом Степанов подчеркнул, что данный тариф не повышался 2 года. Кроме того, оплата работы семейного врача будет зависеть от коэффициентов. Будет учитываться не только количество пациентов, но и их индивидуальные особенности.

Может быть, что семейный врач работает с пациентами, которые страдают гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Врач также может работать в особых условиях, например, в горных районах. Поэтому все эти особенности будут учитываться при расчете финансирования.

Минздрав также вводит коэффициенты качества первичной медицинской помощи. К примеру, врач должен проводить вакцинацию пациентов, с которыми у него заключен договор. Также заложена дополнительная сумма за ведение больных туберкулезом и пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

Сейчас декларации с семейными врачами имеют около 31 миллионов украинцев.

Напомним, из Харьковской больницы уволилось 25 медсестер за три дня. Это случилось после того, как медучреждение приняло 96 пациентов с COVID-19. При этом больница может принять 100 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали о том, что украинский врач рассказал, почему детсады и школы не справятся с коронавирусом.