Из Харьковской больницы уволилось 25 медсестер за три дня: что произошло

Из Харьковской больницы уволилось 25 медсестер за три дня (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудники городской больницы №25 приняли 96 пациентов с коронавирусом за три дня

В Харьковской городской больницы №25 начались массовые увольнения среди медперсонала. 25 медсестер написали заявление на увольнение после того, как медперсоналу пришлось за три дня принять 96 пациентов с коронавирусом. Что происходит в больнице 21 сентября рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне".

По ее словам, 25 больница принимала пациентов три дня подряд, 16-18 сентября. За эти дни медучреждение, рассчитанное на 100 пациентов с COVID-19, приняло 96 больных.

"25 человек на сегодняшний день, я разговаривала с главным врачом, подали заявления на увольнение. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве - их сегодня нет", - сказала Горбунова-Рубан.

Чиновница сказала, что понимает причины, по которым медперсонал начал массово увольняться.

"Будем набирать, будем разговаривать, просить, мы же больницу не оставим... Это очень тяжелые моменты, поймите. Люди, которые должны работать с COVID-больными, понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя, своих близких", - сказала заместитель мэра.

Также Горбунова-Рубан рассказала, как сотрудникам 25-й больницы было тяжело в начале эпидемии.

"Во дворе 25 больницы стояло 63 машины скорой помощи! И 15 человек пришли сами по направлениям поликлиник. И, к сожалению, это было такое чередование, когда не было поддержки областной инфекционной больницы. И они были один на один с городом. Из всего города им везли людей", - сообщила чиновница.

По словам заместителя мэра, врачам и медперсоналу предоставили все необходимые средства для защиты, однако страх коронавируса взял верх.

"Мы подготовились. Мы запаслись немного лекарствами. Мы отработали с персоналом. Персонал был согласен работать до тех пор, пока не попал в сам процесс", - сказала заместитель мэра.

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