В Україні підвищать тарифи для сімейних лікарів: скільки будуть платити

Сімейний лікар в Україні буде отримувати більше грошей на пацієнта (колаж: РБК-Україна)

МОЗ підвищує тарифи для сімейних лікарів

У 2021 році в Україні зросте тариф для сімейних лікарів на первинну медичну допомогу. Якщо в цьому році лікар отримує 600 гривень на пацієнта, то в наступному буде отримувати 710 гривень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своєму онлайн-брифінгу у вівторок, 22 вересня.

При цьому Степанов підкреслив, що даний тариф не підвищувався 2 роки. Крім того, оплата праці сімейного лікаря буде залежати від коефіцієнтів. Буде враховуватися не тільки кількість пацієнтів, але і їх індивідуальні особливості.

Може бути, що сімейний лікар працює з пацієнтами, які страждають гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом. Лікар також може працювати в особливих умовах, наприклад, в гірських районах. Тому всі ці особливості будуть враховуватися при розрахунку фінансування.

МОЗ також вводить коефіцієнти якості первинної медичної допомоги. Приміром, лікар повинен проводити вакцинацію пацієнтів, з якими у нього укладений договір. Також закладена додаткова сума за ведення хворих на туберкульоз і пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні.

Зараз декларації з сімейними лікарями мають близько 31 мільйонів українців.

Нагадаємо, з Харківської лікарні звільнилося 25 медсестер за три дні. Це сталося після того, як медзаклад прийняло 96 пацієнтів з COVID-19. При цьому лікарня може прийняти 100 осіб з коронавірусною інфекцією.

Раніше ми писали про те, що український лікар розповів, чому дитсадки і школи не впораються з коронавірусом.