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В Україні підвищать пенсії з 1 липня деяким категоріям: кого чекають доплати і скільки

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Субота 15 травня 2021 13:22
В Україні підвищать пенсії з 1 липня деяким категоріям: кого чекають доплати і скільки Колаж РБК-Україна: пенсії в Україні перерахують 1 липня
Автор: Володимир Костирін

В Україні підвищать пенсії з 1 липня деяким категоріям громадян. Зокрема, додадуть щомісячні виплати в розмірі 100 гривень до пенсій для тих, хто не підпав під індексацію в 2019-2020 роках.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі каналу "Україна 24".

Чиновник уточнила, що такі доплати передбачені законодавством.

"Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 мільйонів людей. Я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень", - зазначила Лазебна.

Крім того, глава Мінсоцполітики також висловилася про проблеми чорнобильців та людей з інвалідністю.

Вона повідомила про намір внести до Кабміну постанову про підвищення пенсій, мінімальних пенсійних виплат для інвалідів I групи.

"У людей немає стажу. Вони ж не винні, що за станом здоров'я не могли працювати, а у них, наприклад, стажу немає, щоб отримати понад 2000 гривень - ми зараз їм піднімемо пенсію", - заявила Лазебна.

Також чиновник нагадала, що в 2020-му міністерство внесло до парламенту законопроект з пропозицією підвищити на 40% пенсії ліквідаторам на ЧАЕС з інвалідністю.

"Крім того, вчора я підписала на уряд законопроект про підвищення мінімальних пенсійних виплат для чорнобильців, вони збільшуються вдвічі", - розповіла глава Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, в Раді створили групу для доопрацювання закону про підвищення пенсії чорнобильцям.

Також ми писали про те, що пенсії в Україні можуть різко зрости, і вже названі умови.

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