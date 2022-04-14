В Украине потеплеет до +21, но снег и мороз вернутся снова: новый прогноз
Погода в Украине принесет кратковременное 20-градусное потепление, однако похолодание и даже мокрый снег вернутся снова.
Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте в материале Styler.
14 апреля станет теплее днем на большинстве территорий, однако ночи будут холодными, местами - морозными.
"14-15 апреля ночью в западных, северных, Винницкой, ночью 15 апреля и в центральных и южных областях на поверхности почвы, местами, кроме юга, и в воздухе заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.
Небольшой дождь в четверг вероятен на востоке, юго-востоке, в Крыму осадков будет больше. На остальных территориях - сухо.
Воздух прогреется до +10+16, а на востоке +7+9 градусов.
Погода в Украине 14 апреля (meteo.gov.ua)
В пятницу, 15 апреля будет самый теплый день в ближайшей перспективе. Днем по всей стране +15+21, однако ночь - прохладная - температура снизится до +3 градусов. Осадки вероятны на Западе.
16 апреля на западе и севере похолодает, +8+12. На остальной территории +13+18. Также существенные дожди вероятны почти везде, кроме востока и юга.
Погода в Украине 15-16 апреля (meteo.gov.ua)
В воскресенье 17 апреля сильно похолодает на западе - здесь +3+8, на севере и в центре +7+10, в остальных областях +10+16. На западе дождь и мокрый снег, также осадки вероятны в части восточных, центральных и южных областей (детали на карте).
В понедельник 18 апреля температура будет почти такой же, как и в воскресенье, однако пасмурно и с дождями будет по всей стране (на западе - мокрый снег).
Погода в Украине 17-18 апреля (meteo.gov.ua)
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