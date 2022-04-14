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В Україні потепліє до +21, але сніг і мороз повернуться знову: новий прогноз

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Четвер 14 квітня 2022 08:05
В Україні потепліє до +21, але сніг і мороз повернуться знову: новий прогноз Фото: Погода в Україні після потепління принесе сніг (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе короткочасне 20-градусне потепління, проте похолодання і навіть мокрий сніг повернуться знову.

Що буде з погодою в країні до кінця тижня - читайте в матеріалі Styler.

14 квітня стане тепліше вдень на більшості територій, однак ночі будуть холодними, місцями - морозними.

"14-15 квітня вночі у західних, північних, Вінницькій, вночі 15 квітня і у центральних та південних областях на поверхні ґрунту, місцями, крім півдня, і у повітрі заморозки 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Невеликий дощ в четвер ймовірний на сході, південному сході, в Криму опадів буде більше. На решті територій - сухо.

Повітря прогріється до +10+16, а на сході +7+9 градусів.

В Україні потепліє до +21, але сніг і мороз повернуться знову: новий прогноз

Погода в Україні 14 квітня (meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 15 квітня буде найтепліший день у найближчій перспективі. Вдень по всій країні +15+21, однак ніч - прохолодна - температура знизиться до +3 градусів. Опади ймовірні на заході.

16 квітня на заході і півночі похолодає, +8+12. На решті територій +13+18. Також суттєві дощі ймовірні майже всюди, крім сходу і півдня.

В Україні потепліє до +21, але сніг і мороз повернуться знову: новий прогнозВ Україні потепліє до +21, але сніг і мороз повернуться знову: новий прогноз

Погода в Україні 15-16 квітня (meteo.gov.ua)

В неділю 17 квітня сильно похолодає на заході - тут +3+8, на півночі і в центрі +7+10, в решті областей +10+16. На заході дощ і мокрий сніг, також опади ймовірні в частині східних, центральних і південних областей (деталі на карті).

В понеділок 18 квітня температура буде майже такою ж, як і в неділю, однак похмуро й з дощами буде по всій країні (на заході - мокрий сніг).

В Україні потепліє до +21, але сніг і мороз повернуться знову: новий прогнозВ Україні потепліє до +21, але сніг і мороз повернуться знову: новий прогноз

Погода в Україні 17-18 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики дали детальний прогноз на Великдень 2022.

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