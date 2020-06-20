В Україні на популярному курорті скаржаться на нашестя небезпечних медуз (відео)

Медузи підвиду корнерот (фото: flickr.com)

Медики дали поради відпочиваючим, які постраждали від зустрічі з медузами

На популярному курорті в Бердянську під Запоріжжям відпочивальники скаржаться на опіки, які отримали після контакту з медузами підвиду корнерот. Ці морські тварини є представниками чорноморської фауни і раніше їх не помічали в Азовському морі.

Така "міграція" пов'язана з підвищенням рівня солоності морської води і кліматичними причинами, пояснюють екологи. Про це передає видання "Про Бердянськ".

"Як правило, те, що ми можемо зустріти - це аурелія і корнерот. Корнерот - досить небезпечна медуза, яка своїми лопатями може завдати відчутний і болісний опік", - розповіла завідувачка лабораторії гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень ІРЕМ Віра Гетманенко.

Лікарі дали поради відпочиваючим, які постраждали від зустрічі з медузами, і закликали в будь-яких незрозумілих обставин звертатися за консультацією до медиків. У Бердянську приймально-діагностичне відділення БТМО працює цілодобово.

Як правило, опіки медузи-корнерота не відчуваються сильніше, ніж від кропиви, і викликають почервоніння і припухлість шкіри, і часто проходять без сліду протягом декількох годин, говорить в.о. завідувача приймального відділення бердянської лікарні Олег Свєшніков.

Водночас слід побоюватися алергікам та дітям, і якщо опік жалкими клітинами медузи припав на слизові оболонки.

Особливо небезпечно, якщо уражається шкіра обличчя і слизові оболонки очей, рота, дихальних органів. У випадку з очима можливі дуже небезпечні наслідки, звертають увагу медики.

Фахівці зауважують, що будь-яке ураження отрутою тваринного походження має бути досліджено медиками.

Відео: На курорті Бердянськ відпочиваючих атакують медузи корнерот

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Автор: Володимир Костирін