Кто в Украине получает больше 20 тыс. грн: названы профессии

В Украине названы профессии, которые получили самые большие зарплаты в августе 2021 года.

По данным министерства, в июле средняя номинальная заработная плата в Украине составляла более 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 21,5%, а реальная заработная плата выросла на 10,2%.

Программисты, финансисты и страховщики опередили чиновников и государственных деятелей по уровню получаемых зарплат. Речь идет только об официальной, то есть "белой" зарплате.

Если верить информации Госстата, то первыми по зарплатам являются работники IT-отрасли. Они в среднем получают 24,9 тыс. грн в месяц. Далее идет сфера финансов и страхования — 24,5 тыс. грн.

У занимающихся государственным управлением средняя зарплата составляет 20,7 тыс. грн. Также большие зарплаты имеют и ученые. В профессиональной, научной и технической деятельности средняя зарплата составила 19,2 тыс. грн.

Где больше всего получают

Пальму первенства по зарплатам продолжает держать столица.

Больше всего зарабатывают в Киеве (21 тыс. грн), Донецкой (15,3 тыс. грн), Киевской (14,5 тыс. грн) и Запорожской (14,1 тыс. грн) областях.