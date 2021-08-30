Хто в Україні отримує більше 20 тисяч грн: названі професії

В Україні названі професії, які отримали найбільші зарплати в серпні 2021 року.

За даними міністерства, в липні середня номінальна заробітна плата в Україні становила понад 14,3 тис.грн, що у 2,4 рази вище рівня мінімальної зарплати. У порівнянні з липнем минулого року вона зросла на 21,5%, а реальна заробітна плата зросла на 10,2%.

Програмісти, фінансисти і страховики випередили чиновників і державних діячів за рівнем одержуваних зарплат. Йдеться тільки про офіційну, тобто "білу" зарплату.

Якщо вірити інформації Держстату, то першими по зарплатах є працівники IT-галузі. Вони в середньому отримують 24,9 тис.грн на місяць. Далі йде сфера фінансів і страхування — 24,5 тис. грн.

У тих, хто займається державним управлінням середня зарплата становить 20,7 тис. грн. Також великі зарплати мають і вчені. У професійній, науковій та технічній діяльності середня зарплата склала 19,2 тис.грн.

Де найбільше отримують

Пальму першості по зарплатах продовжує тримати столиця.

Найбільше заробляють у Києві (21 тис.грн), Донецькій (15,3 тис. грн), Київській (14,5 тис. грн) та Запорізькій (14,1 тис. грн) областях.