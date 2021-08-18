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В Украине показали новую схему мошенников с банковскими карточками: как не потерять деньги

Автор: Тетяна Самарук

Мошенники в Украине запустили в Facebook массовую рекламу, в которой предлагают "проверить свою банковскую карту на компенсацию НДС".

Об этом в Facebook опубликовала член наблюдательного совета АО "Укрексимбанк" Виктория Страхова.

Так, злоумышленники отмечают, что проверки проводятся в соответствии с законодательством". Но именно таким образом они выманивают персональные данные с карточек, а именно номера и срок действия карточек, имя и фамилия, номера телефонов.

"Я в шоке. Кому можно пожаловаться в FB? Это же мошенники! Сколько людей купится и пострадает!"– написала она.

Мошенники придумали новую схему в Facebook (фото: Victoria Strakhova)

В комментариях отреагировали пользователи.

  • Они уже несколько лет действуют. Принимают оплату за какие-то "юридические услуги";
  • Это необходимо правоохранительным органам в работу Facebook воров не остановить;
  • Я постоянно подаю жалобы на такие рекламы, но деньги для Facebook и YouTube наверняка больше решают. В YouTube это выглядит вообще, как дипфейк;
  • На карте нужно ставить ограничения на операции в интернете, лучше несколько раз в день его подтверждать чем один раз потерять деньги.

Ранее мы сообщали, что в Киеве заблокировали финансовую пирамиду. Мошенники обещали доход от торговли валютами.

Также Мошенники в Украине придумали новую схему обмана людей. В частности, вам будут звонить и представляться "работниками ведомства".

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