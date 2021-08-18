В Украине показали новую схему мошенников с банковскими карточками: как не потерять деньги

Мошенники в Украине запустили в Facebook массовую рекламу, в которой предлагают "проверить свою банковскую карту на компенсацию НДС".
Об этом в Facebook опубликовала член наблюдательного совета АО "Укрексимбанк" Виктория Страхова.
Так, злоумышленники отмечают, что проверки проводятся в соответствии с законодательством". Но именно таким образом они выманивают персональные данные с карточек, а именно номера и срок действия карточек, имя и фамилия, номера телефонов.
"Я в шоке. Кому можно пожаловаться в FB? Это же мошенники! Сколько людей купится и пострадает!"– написала она.
Мошенники придумали новую схему в Facebook (фото: Victoria Strakhova)
В комментариях отреагировали пользователи.
Ранее мы сообщали, что в Киеве заблокировали финансовую пирамиду. Мошенники обещали доход от торговли валютами.
Также Мошенники в Украине придумали новую схему обмана людей. В частности, вам будут звонить и представляться "работниками ведомства".