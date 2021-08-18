В Украине показали новую схему мошенников с банковскими карточками: как не потерять деньги

Так, злоумышленники отмечают, что проверки проводятся в соответствии с законодательством". Но именно таким образом они выманивают персональные данные с карточек, а именно номера и срок действия карточек, имя и фамилия, номера телефонов.

"Я в шоке. Кому можно пожаловаться в FB? Это же мошенники! Сколько людей купится и пострадает!"– написала она.

Мошенники придумали новую схему в Facebook (фото: Victoria Strakhova)

В комментариях отреагировали пользователи.