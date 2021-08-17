В Киеве заблокировали финансовую пирамиду: мошенники обещали доход от торговли валютами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент Киберполиции .

В ходе следствия было установлено, что трое жителей Харькова и Сум создали инвестиционную онлайн-платформу. Они предлагали гражданам получать доход от торговли валютами. Инвесторы перечисляли средства на счета организаторов, однако в дальнейшем мошенники "исчезали" вместе с деньгами.

Общая сумма ущерба, которую мошенники успели нанести потерпевшим, составила 2 миллиона гривен.

По месту жительства и в автомобилях мошенников проведены обыски. У них изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Организаторам пирамиды грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Фото: в Киеве выявили финансовую онлайн-пирамиду (npu.gov.ua)