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В Киеве заблокировали финансовую пирамиду: мошенники обещали доход от торговли валютами

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Киев, Вторник 17 августа 2021 15:47
В Киеве заблокировали финансовую пирамиду: мошенники обещали доход от торговли валютами Фото: в Киеве выявили финансовую онлайн-пирамиду (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве сотрудники Киберполиции заблокировали финансовую онлайн-пирамиду. Мошенники обещали пострадавшим доходы от торговли валютами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент Киберполиции.

В ходе следствия было установлено, что трое жителей Харькова и Сум создали инвестиционную онлайн-платформу. Они предлагали гражданам получать доход от торговли валютами. Инвесторы перечисляли средства на счета организаторов, однако в дальнейшем мошенники "исчезали" вместе с деньгами.

Общая сумма ущерба, которую мошенники успели нанести потерпевшим, составила 2 миллиона гривен.

По месту жительства и в автомобилях мошенников проведены обыски. У них изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Организаторам пирамиды грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Фото: в Киеве выявили финансовую онлайн-пирамиду (npu.gov.ua)

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Киев Киберполиция
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