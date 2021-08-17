Мошенники в Украине придумали новую схему обмана людей: что нужно знать

Мошенники в Украине продолжают придумывать новые схемы "развода" для выманивания денег у граждан. Так, сейчас появился новый вид аферы.

Об этом сообщает Государственное казначейство Украины.

В чем состоит схема "развода"

Гражданам звонят люди аферисты и представляются "работниками ведомства". Они обещают выплату материальной компенсации за ранее приобретенные некачественные лекарства.

Но для получения такой компенсации человек должен заплатить "судебный сбор" по якобы выигранному судебному делу против производителя этих некачественных медицинских препаратов.

"Обращаем внимание, что должностные лица Казначейства не звонят физическим лицам по осуществлению ими тех или иных перечислений денежных средств — это не входит в компетенцию работников Казначейства", — сообщили в ведомстве.

Что делать, если вам позвонили

Если вы получили такой звонок - немедленно звоните в полицию.

"Казначейство предостерегает граждан от перечисления собственных средств на основании телефонных звонков и предложений и советует обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.