В Украине похолодает до +15: синоптик назвала дату

Погода в Украине скоро изменится от изнурительной жары к прохладе. Это даст людям некоторую передышку и возможность свежо дышать, находясь в городах. Так, по ночам столбики термометра упадут до +15 градусов.

Эксперт сообщила, что в ближайшие дни нестабильный характер погоды удержится, и существенные осадки не прогнозируются только на востоке Украины.

Начиная с 4−5 июля будет преимущественно солнечно и без дождей в западных областях. А вот 6 и 7 июля в страну придут дожди, их обусловит циклон. И тогда в воздухе станет больше свежести и прохлады. Днем будет температура до 23 градусов тепла.

"Температура по ночам будет держаться в рамках 15−20 градусов тепла. А днем столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 18−23", —сообщила Наталья Голеня.

Что говорят другие синоптики

Народный синоптик Владимир Деркач солидарен с коллегой. Он прогнозирует начало июля достаточно прохладным и с осадками.

"Середина месяца будет теплой, но не знойной, как это было в конце июня, также возможны небольшие осадки. Не жаркой окажется и третья декада июля", — сказал Владимир Деркач.

Синоптик Леонид Горбань также прогнозирует бури и дожди во второй месяц лета. По его прогнозу только 18 до 28 июля будет жарко, а с 25-го числа ожидаются грозы. Такая погода продержится до конца месяца.