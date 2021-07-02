ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні похолодає до +15: синоптик назвала дату

Новость на русском →
П'ятниця 02 липня 2021 11:54
В Україні похолодає до +15: синоптик назвала дату Фото: Погода в Україні зміниться в липні (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні скоро зміниться від виснажливої спеки до прохолоди. Це дасть людям деяку перепочинок і можливість свіжо дихати, перебуваючи в містах. Так, ночами стовпчики термометра впадуть до + 15 градусів.

Про це "Фактам" розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Експерт повідомила, що в найближчі дні нестабільний характер погоди втримається, і істотні опади не прогнозуються тільки на сході України.

Починаючи з 4-5 липня буде переважно сонячно і без дощів у західних областях. А ось 6 і 7 липня в країну прийдуть дощі, їх зумовить циклон. І тоді в повітрі стане більше свіжості і прохолоди. Вдень буде температура до 23 градусів тепла.

"Температура ночами триматиметься в рамках 15-20 градусів тепла. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах плюс 18-23", - повідомила Наталія Голеня.

Що кажуть інші синоптики

Народний синоптик Володимир Деркач солідарний з колегою. Він прогнозує початок липня досить прохолодним і з опадами.

"Середина місяця буде теплою, але не спекотною, як це було в кінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною виявиться і третя декада липня", — сказав Володимир Деркач.

Синоптик Леонід Горбань також прогнозує бурі і дощі в другий місяць літа. За його прогнозом тільки 18 до 28 липня буде жарко, а з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця.

Нагадаємо, що синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Зливи з грозами затримаються: синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня
Зливи з грозами затримаються: синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня