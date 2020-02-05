В Украине подымут пособие по безработице: кому повезет

В Украине вскоре увеличат пособия безработным гражданам. Повышение выплат произойдет уже с 1 марта 2020 года. Это решение приняло Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен с 1630 грн до 1 800 грн, то есть на 170 гривен.

Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн, то есть на 40 гривен.

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы одобрило проект бюджета фонда на 2020 год с доходами 15,8 млрд грн и расходами 15,6 млрд грн.

Кстати, в декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано в 338,2 тысяч безработных, а это на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года.

Нужно отметить, что в Украине уровень безработицы остался одним из самых высоких по сравнению с другими странами Европы