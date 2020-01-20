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В Украине резко вырос уровень безработицы: кто пострадал больше

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 08:36
В Украине резко вырос уровень безработицы: кто пострадал больше
Безработица в Украине (Иллюстративное фото: УНИАН)

Количество безработных выросло на 17 процентов

В Украине увеличилось количество безработных на 49,3 тысяч человек за один месяц. Об этом говорят данные Государственной службы статистики.

Согласно обнародованному исследованию, в декабре 2019-го в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тысячи безработных, что на 17% больше, чем в ноябре - 288,9 тысяч.

Также сообщается, что уменьшилось количество вакансий. В ноябре прошлого года их было 80,9 тысяч, а в декабре стало на 27% меньше - то есть на 59 тысяч.

Индекс нагрузки зарегистрированных безработных на одну вакансию составил 6 человек.

В Украине в прошлом месяце без работы осталось больше женщин, чем мужчин. Так, по состоянию на конец года 177,3 тысяч представительниц прекрасной половины человечества занимались поиском трудоустройства. Количество мужчин, которые искали работу, составило 160,9 тысяч.

В городах работу ищут 176 тысяч человек, а в селах - 162,2 тысячи.

В Украине резко вырос уровень безработицы: кто пострадал больше

Безработица в Украине увеличилась (Фото: скрин ukrstat.gov.ua)

Напомним, что максимальное пособие по безработице с 1 декабря 2019-го увеличилось с 8028 грн до 8408 грн в месяц.

Добавим, что в Украине уровень безработицы остался одним из самых высоких по сравнению с другими странами Европы. По данным "Обзора рынка труда" министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, уровень безработицы граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, в Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине, была безработица в Испании - 13,9%.

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