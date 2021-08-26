В Украине подсолнечное масло продается по цене оливкового: сколько сейчас стоит литр

В Украине цена подсолнечного масла выросла настолько, что сравнялась с оливковым. Сейчас в стране это масло стоит дороже, чем в странах Европы. И это несмотря на то, что Украина является поставщиком этого продукта в другие страны.

Об этом сообщил в своем Telegram -канале бывший министр финансов Игорь Уманский.

Сколько сейчас стоит подсолнечное масло

"Цены на масло подскочили еще в начале года с 30-35 гривен за бутылку (0,8 литра) до 70 грн... Следующие полгода правительство или не реагировало, или делало вид, будто вот-вот решит вопрос. А тем временем стоимость подсолнечного масла вплотную приблизилась к стоимости простых сортов оливкового", – написал Уманский.

Цена на масло не падает

Несмотря на обещанное снижение цены на подсолнечное масло, этого пока не произошло. Уманский привел порядок цен в странах Европы на популярный продукт.

"Таким образом, мы оказались в парадоксальной ситуации, когда ценники в магазинах крупнейшего мирового экспортера масла значительно выше, чем в странах-импортерах: Черногории - 1.75 €, Молдове - 1.70 €, Польше - 1.72 €", - написал он.

В Украине в переводе на евро масло стоит 2.02 евро за литр.

"И не стоит забывать, что это не только сопутствующий продукт, без которого не обходится ни одна кухня. Подсолнечное масло - это компонент при производстве пищевых продуктов. Его используют заведения общественного питания, школьные столовые, поставщики пищи для военных и еще многие. Поэтому вклад стоимости подсолнечного масла в общую инфляцию - колоссальный", - резюмировал Уманский.