В Украине подорожает популярное мясо

Цена на свинину в Украине взлетит в сентябре 2021 года. О росте цен на любимое мясо украинцев предупреждают эксперты.

Отмечается, что уже с осени может подняться закупочная цена на свиней убойных позиций. Из-за устойчивого спроса на кондиционных свиней создается их дефицит, отмечают аналитики Ассоциации "Мясной отрасли".

В данное время из-за теплой погоды у свиней пропадает аппетит, а это негативно сказывается на показателе среднесуточных приростов. В результате объемы товарных партий от производителей свинины и средняя убойная масса животных уменьшаются, поэтому общее предложение мяса свиней также становится ниже.

По прогнозам экспертов, уже в скором времени могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций. Пока не сообщается, на сколько поднимется цена на мясо в магазинах и супермаркетах.

Аналитики также предупреждают, что осенью взлетят в цене яйца. Цены на них могут достаточно заметно вырасти. Среди причин - подорожание кормовых культур и сокращение предприятиями экспорта яиц и, соответственно, валютной выручки.