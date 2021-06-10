В Украине подскочили в цене огурцы: названа причина

Отмечается, что затянувшаяся пасмурная и прохладная погода на всей территории Украины повлекла за собой уменьшение предложения огурца на рынке, и как следствие — рост цен в данном сегменте.

В результате, цена на огурец на данный момент стартует от 10-18 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем на неделю раньше.

Так, в тепличных комбинатах на сегодняшний день проводятся зачистки в преддверии подготовки ко второму севообороту, что повлекло за собой значительное сокращение выборок тепличного огурца.

Тем временем, предложение огурца из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов сбора урожая из-за холодной и пасмурной погоды.

Кстати, в прошлом году в это же время огурцы стоили в два раза дешевле. Эксперты прогнозируют, что при хорошей погоде цена овоща пойдет вниз.

Чем полезны огурцы

Огурцы содержат калий, кальций, железо, фосфор, йод, в небольших количествах имеются в огурцах и важнейшие витамины: каротин, В2, B1, РР, пантотеновая кислота, В6, С и другие. Поэтому по полезным и лечебным свойствам огурцы не уступают моркови, помидорам, луку и даже цитрусовым.