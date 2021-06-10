RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні підскочили в ціні огірки: названа причина

Автор: Людмила Жукова

В Україні pа останній час сильно виросли в ціні огірки. Основною причиною подорожчання цього овоча є попит. Як відомо, зараз в країні велика кількість опадів, що значно впливає на вирощування цього продукту.

Про це повідомляє видання EastFruit.

Відзначається, що тривала похмура і прохолодна погода на всій території України призвела зменшення пропозиції огірка на ринку, і як наслідок — зростання цін в даному сегменті.

В результаті, ціна на огірок на цей час стартує від 10-18 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж тиждень раніше.

Так, в тепличних комбінатах на сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок тепличного огірка.

Тим часом пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збору врожаю через холодну і похмуру погоду.

До речі, минулого року в той самий час огірки коштували у два рази дешевше. Експерти прогнозують, що при гарній погоді ціна овоча піде вниз.

Чим корисні огірки

Огірки містять калій, кальцій, залізо, фосфор, йод, в невеликих кількостях є в огірках і найважливіші вітаміни: каротин, В2, B1, РР, пантотенова кислота, В6, С і інші. Тому за корисними і лікувальними властивостями огірки не поступаються моркві, помідорам, цибулі і навіть цитрусовим.

Як ми писали раніше, в Україні вже в повному розпалі сезон черешні, але ціни на неї б'ють всі рекорди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України огурец