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В Украине подорожало сливочное масло: что будет с ценами дальше

В Украине начало дорожать сливочное масло (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сливочное масло за последние две недели в Украине выросло в цене на 8-10%. И цены на масло продолжают расти, несмотря на падение экспорта.

Что происходит с ценами на сливочное масло, рассказали эксперты "Инфагро".

По словам специалистов, повышение цен - это нормальное явление после 25% девальвации гривны в конце июля. Еще одной причиной повышения цены стало завершение сезона большого молока - предложение дешевого сырья от населения уже заметно снизилось.

Повышение цены не было равнозначным ослабления курса гривны и рост происходит постепенно. За последние две недели цены на сливочное масло поднялись в среднем на 8-10%.

"На фоне неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков в августе экспортные цены на масло заметно снизились. Но все равно внешние продажи остаются значительно выгоднее внутренних, хотя и они выросли. Львиная доля украинского масла в последнее время продается именно в ЕС.

Однако не все производители имеют доступ к европейскому рынку. За счет наладок поставок в ЕС в июле украинским производителям удалось увеличить экспорт масла до рекордных объемов за последние 5 лет", - поясняют эксперты.

Отмечается, что дальше объемы экспортных поставок снова должны сократиться. Самые большие поставки были у Польши, Молдовы, Литвы, Азербайджана и Нидерландов.

А вот импорта масла сейчас практически нет и по прогнозу экспертов, в ближайшие месяцы он не восстановится. В июле в Украину завезли совсем небольшой объем сливочного масла - из Франции и Польши.

По данным Государственной службы статистики цены на сливочное масло за год выросли в среднем на 25%.

Также стоит отметить, что в среднем пачка сливочного масла в украинских супермаркетах сейчас стоит от 52 до 80 гривен (180 г 82,5%).

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Украине начали стремительно дешеветь овощи.

А еще мы рассказывали, что в супермаркетах Украины подорожал популярный фрукт.

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