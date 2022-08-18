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В Україні подорожчало вершкове масло: що буде з цінами далі

В Україні почало дорожчати вершкове масло (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вершкове масло за останні два тижні в Україні зросло в ціні на 8-10%. І ціни на масло продовжують зростати, попри падіння експорту.

Що відбувається з цінами на вершкове масло, розповіли експерти "Інфагро".

За словами фахівців, підвищення цін - це нормальне явище після 25% девальвації гривні в кінці липня. Ще однією причиною підвищення ціни стало завершення сезону великого молока - пропозиція дешевої сировини від населення вже помітно знизилася.

Підвищення ціни не було рівнозначним ослаблення курсу гривні й зростання відбувається поступово. За останні два тижні ціни на вершкове масло піднялися в середньому на 8-10%.

"На тлі несприятливої кон'юнктури світових ринків у серпні експортні ціни на масло помітно знизилися. Але все одно зовнішні продажі залишаються значно вигідніше внутрішніх, хоча і вони зросли. Левова частка українського масла останнім часом продається саме в ЄС.

Однак не всі виробники мають доступ до європейського ринку. Внаслідок налагодження поставок в ЄС в липні українським виробникам вдалося збільшити експорт масла до рекордних обсягів за останні 5 років", - пояснюють експерти.

Відзначається, що далі обсяги експортних поставок знову повинні скоротитися. Найбільші поставки були у Польщі, Молдови, Литви, Азербайджану та Нідерландів.

А ось імпорту масла зараз практично немає і за прогнозом експертів, в найближчі місяці він не відновиться. У липні в Україну завезли зовсім невеликий обсяг вершкового масла - з Франції та Польщі.

За даними Державної служби статистики ціни на вершкове масло за рік зросли в середньому на 25%.

Також варто відзначити, що в середньому пачка вершкового масла в українських супермаркетах зараз коштує від 52 до 80 гривень (180 г 82,5%).

До речі, раніше ми повідомляли про те, що в Україні почали стрімко дешевшати овочі.

А ще ми розповідали, що у супермаркетах України подорожчав популярний фрукт.

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