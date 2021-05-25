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В Украине подорожало популярное мясо: во сколько теперь обойдется продукт

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 12:48
В Украине подорожало популярное мясо: во сколько теперь обойдется продукт Фото: В Украине подорожала курятина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине существенно поднялась в цене курятина. Цены на популярное мясо подскочили, как на рынках, так и в супермаркетах.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1".

Средняя стоимость куриного мяса стартует от 53 гривен за килограмм.

Министерство экономики сообщило, что по сравнению с прошлым годом цена на курятину выросла на 10%.

Средняя стоимость куриного мяса, которую установили производители, более 53 грн за килограмм. За последний месяц разница в цене составила 4%.

Дороже всего курятина обойдется жителям центра страны. Тут килограмм стоит почти 57 грн. Самая дешевая курятина в восточных областях. Там ее можно купить, начиная от 50 гривен за килограмм.

Как мы ранее писали, в Украине после Пасхи и майских праздников упала цена на куриные яйца. Правда, подешевели они не существенно. Так, например, в магазинах и на рынках их стоимость снизилась на 9%.

Как мы ранее сообщали, крупы в Украине стали одним из продуктов, который сильно прибавил в цене за прошлый год. Стоимость гречневой крупы и риса выросла на 14%.

Читайте также, что в Украине за апрель 2021 года снова выросли цены на продукты. Так, больше всего подорожали крупы, подсолнечное масло, хлеб.

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