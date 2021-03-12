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В Украине подорожали сигареты: сколько теперь стоит пачка

Автор: Людмила Жукова

В Украине выросли в цене сигареты. Теперь пачка из среднего ценового сегмента стоит на 10 гривен дороже. Табачные изделия премиум-класа стали на 11 гривен дороже.

Об этом стало известно из опубликованных данных Государственной статистики.

Подорожание табачных изделий напрямую связано с акцизом. В отчете Госстата показали, как изменились цены на сигареты с января 2020 года по январь 2021 года.

Пачка сигарет с фильтром отечественного производителя выросла в цене с 36,38 до 44,40 грн;

  • Пачка сигарет с фильтром медиум-класса выросла в цене с 41,41 до 51,55 грн;
  • Пачка сигарет с фильтром премиум-класса выросла в цене с 48,41 до 59,19 грн;
  • Пачка сигарет без фильтра выросла в цене с 32,61 до 39,35 грн.

Напомним, что с 1 января 2021 года подорожали сигареты из-за очередного увеличения ставки акцизного налога на табачные изделия. В среднем акциз вырастет на 20%.

Так, например, акциз на сигареты с фильтром и без фильтра увеличится с 907,2 до 1088,64 грн за тысячу штук, акциз на сигары — с 1139,76 до 1367,71 грн за 1 кг. Таким образом пачка сигарет за 45 грн подскочит в цене до до 54 грн, а за 60 грн — до 72 грн.

При этом ставка будет увеличиваться каждый год на 20% и к 2025 году акциз составит 3019,85 грн за 1000 штук.

Как мы писали ранее, в Британии электронные сигареты стали самым популярным способом бросить курить.

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