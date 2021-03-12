В Україні подорожчали сигарети: скільки тепер коштує пачка

Подорожчання тютюнових виробів безпосередньо пов'язано з акцизом. У звіті Держстату показали, як змінилися ціни на сигарети з січня 2020 року по січень 2021 року.

Пачка сигарет з фільтром вітчизняного виробника зросла в ціні з 36,38 до 44,40 грн;

Пачка сигарет з фільтром медіум-класу зросла в ціні з 41,41 до 51,55 грн;

Пачка сигарет з фільтром преміум-класу зросла в ціні з 48,41 до 59,19 грн;

Пачка сигарет без фільтру зросла в ціні з 32,61 до 39,35 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року подорожчали сигарети через чергове збільшення ставки акцизного податку на тютюнові вироби. У середньому акциз зросте на 20%.

Так, наприклад, акциз на сигарети з фільтром і без фільтра збільшиться з 907,2 до 1088,64 грн за тисячу штук, акциз на сигари — з 1139,76 до 1367,71 грн за 1 кг. Таким чином пачка сигарет за 45 грн підскочить в ціні до 54 грн, а за 60 грн — до 72 грн.

При цьому ставка буде збільшуватися щороку на 20% і до 2025 року акциз складе 3019,85 грн за 1000 штук.