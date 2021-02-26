В Британии электронные сигареты стали самым популярным способом бросить курить

Более 50 тыс. британских курильщиков ежегодно бросают курить в Великобритании благодаря электронным сигаретам. 27% англичан, которые бросили курить в 2020 г., смогли преодолеть эту пагубную привычку именно с помощью электронных сигарет.

Отчет был подготовлен вместе с исследователями King's College London и опубликован на официальном правительственном сайте Великобритании.

Как показало исследование Public Health England, вейпинг обеспечивает лучший результат в борьбе с курением. Процент успешности прекращения курения обычных сигарет среди вейперов в Англии даже несколько вырос за прошлый год - с 59,7% в 2019 г. до 74% в 2020.

В отчете также говорится о том, что общий уровень курения в Англии снизился до 13,8% - в т.ч. благодаря вейпингу.

Представители Ассоциации кардиологов Украины также рекомендуют рассматривать электронные сигареты и системы нагревания табака для снижения уровня курения и улучшения общественного здоровья.

"Основная причина заболеваний и преждевременных смертей - токсины и канцерогены сигаретного дыма, а не никотин. К примеру, никотинозаместительная терапия не увеличивает количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний даже при длительном использовании. Поэтому если пациент не может бросить курить, следует обратить внимание на товары бездымного никотина - в т.ч. электронные сигареты и системы нагревания табака", - советует научный сотрудник Института кардиологии им. Стражеско, эксперт Минздрава по медицинской помощи при отказе от курения, доктор медицинских наук Елена Кваша.

В Институте кардиологии им. Стражеско провели исследование, в котором в течение 6 месяцев сравнивали воздействие традиционных сигарет и альтернативных систем доставки никотина (электронных сигарет и систем нагревания табака) на здоровье человека.

Исследование показало, что переход с традиционных сигарет на альтернативные системы доставки никотина позволяют избежать нарушений транспортной функции крови (снабжение полезными веществами и кислородом клеток и тканей), повреждения стенок сосудов и развития холестериновой нагрузки.

Хотя и британские, и украинские ученые признают, что электронные сигареты и другие альтернативные никотиновые изделия, где отсутствует процесс горения, не являются полностью безопасными для здоровья, в то же время они уверены, что такие товары гораздо безопаснее традиционных сигарет.

Поэтому исследователи советуют государственным структурам стимулировать тех курильщиков, которые не желают или не могут бросить курить, переходить на альтернативные системы доставки никотина.

"Курение остается основной причиной преждевременных заболеваний и смертей. В 2019 курение убило почти 75 тыс. курильщиков в Англии. Лучшее, что курильщик может сделать - это полностью бросить курить. Но если он не может бросить, наиболее действенным способом избавиться от этой привычки является вейпинг, который помогает бросить курить более 50 тыс. курильщиков ежегодно", - заявил директор по вопросам улучшения общественного здоровья Public Health England профессор Джон Ньютон.