В Украине подорожал сахар: что происходит с ценами
В Украине цена на сахар выросла в апреле в розничной торговле до 25,63 гривны за килограмм. При этом эксперты обратили внимание, что стоимость сахара уверенно растет на протяжение нескольких месяцев.
Об этом передает "Агро Перспектива".
Так, в феврале цена на сахар составляла 23,13 грн/кг, в марте - уже 24,38 грн/кг.
Если же сравнивать с апрелем 2020 года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Напомним, что тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.
То есть за год белый сахар подорожал приблизительно на две трети.
Сахар дорожает только в Украине?
Стоит отметить, что подорожание сахара наблюдается далеко не только в Украине. Недавно вышел отчет аналитиков The Food and Agriculture Organization, в котором указывалось, что в апреле среднее значение Индекса цен на сахар FAO составило 100 пункта, что на 3,8 пункта (3,9%) выше мартовского показателя и почти на 60% выше показателя соответствующего периода прошлого года.
Специалисты объясняют повышение цены на сахар на 60% опасениями сокращения мирового предложения.
Что с импортом сахара в Украине
Добавим, что согласно данным ГТС, Украина в январе-апреле 2021 года увеличила импорт сахара до 40 121 тонн на 21 051 тысяч долларов.
Между тем год назад в указанный период - в январе-апреле 2020-го - импорт сахара составил 577 тонн на 592 тысяч долларов.
Минэкономики Украины рассчитывает, что импорт сырца позволит стабилизировать цены на сахар на внутреннем рынке. Сейчас же килограмм сахара в рознице в среднем продается по цене 23-27 гривен.
Добавим, по данным Минэкономики, в 2020 году в Украине было собрано значительно меньше сахарной свеклы - 8,6 млн тонн, что обусловило снижение объемов производства сахара с 1,5 млн тонн в прошлом маркетинговом году (МГ) до 1,1 млн тонн в текущем.
Напомним, недавно врач рассказала, так ли вреден сахар, как все привыкли считать.