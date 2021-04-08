В Минэкономики заметили стабилизацию цен на сахар

Минэкономики на регулярной основе проводит мониторинг ситуации на сахарном рынке . В начале апреля цена на сахар стабилизировалась после резкого роста.

Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на встрече с представителями свеклосахарной отрасли, сообщает пресс-служба министерства .

"По состоянию на сегодня розничная цена зафиксировалась на уровне 24,5 грн за килограмм", - сказал он.

Как отметил Высоцкий, в марте Минэкономики выдало лицензии на импорт 120 тыс. тонн сахара-сырца. Сейчас рассматривается вопрос о выдаче в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца. Кроме того, в феврале-марте было ввезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Себестоимость сахара из привозного сахарного сырья, как отметили участники встречи, составляет около 20 грн за килограмм", - добавил Высоцкий.

Участники встречи заявили, что в 2021 году ожидается посеять сахарную свеклу на площади почти 230 тыс. га, что позволит полностью удовлетворить внутренний рынок сахаром собственного производства в следующем маркетинговом году, а также экспортировать избыток на внешние рынки.

По данным Минэкономики, в 2020 году в Украине было собрано значительно меньше сахарной свеклы - 8,6 млн тонн, что обусловило снижение объемов производства сахара с 1,5 млн тонн в прошлом маркетинговом году (МГ) до 1,1 млн тонн в текущем. Поскольку в 2020/2021 МГ внутреннее потребление сахара оценивается в 1,2 млн тонн, и учитывая необходимость формирования переходящих остатков сахара на конец МР на уровне не менее 250 тыс. тонн, прогнозируемый объем импорта сахара составит 110 тыс. тонн.