В Україні подорожчав цукор: що відбувається з цінами

В Україні ціна на цукор зросла у квітні у роздрібній торгівлі до 25,63 гривні за кілограм. При цьому експерти звернули увагу, що вартість цукру впевнено зростає протягом декількох місяців.

Так, в лютому ціна на цукор становила 23,13 грн/кг, у березні - вже 24,38 грн/кг.

Якщо ж порівнювати із квітнем 2020 року, ціни на цукор зросли на 10,49 грн за кг. Нагадаємо, що тоді середня вартість становила 15,14 грн/кг.

Тобто за рік білий цукор подорожчав приблизно на дві третини.

Цукор дорожчає тільки в Україні?

Варто зауважити, що подорожчання цукру спостерігається далеко не тільки в Україні. Нещодавно вийшов звіт аналітиків The Food and Agriculture Organization, в якому вказувалося, що в квітні середнє значення Індексу цін на цукор FAO склало 100 пункту, що на 3,8 пункту (3,9%) вище березневого показника і майже на 60% вище показника відповідного періоду минулого року.

Фахівці пояснюють підвищення ціни на цукор на 60% побоюваннями скорочення світової пропозиції.

Що з імпортом цукру в Україні

Додамо, що згідно з даними ГТС, Україна в січні-квітні 2021 року збільшила імпорт цукру до 40 121 тонни на 21 051 тисячі доларів.

Між тим рік тому в зазначений період - в січні-квітні 2020 го - імпорт цукру склав 577 тонн на 592 тисяч доларів.

Мінекономіки України розраховує, що імпорт сирцю дозволить стабілізувати ціни на цукор на внутрішньому ринку. Зараз же кілограм цукру в роздробі в середньому продається за ціною 23-27 гривень.