ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине подорожал сахар: какая теперь цена

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 14:50
В Украине подорожал сахар: какая теперь цена Цена на сахар в Украине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине цена на сахар снова выросла. В частности, стоимость килограмма в январе 2022 года составила 25,78 грн. Однако в феврале цена выросла.

Об этом свидетельствуют данные издания "Минфин".

Так, сейчас средняя стоимость составляет 26,27 грн.

Однако, стоимость трехкилограммовой пачки сахара за месяц снизилась. В частности, в январе ее продавали за 81,80 грн, а в феврале цена упала до 77,90 грн.

В супермаркете сахар продают по такой средней стоимости:

  • Auchan - 27,20 грн;
  • Novus - 25,39 грн;
  • Metro - 25,30 грн;
  • Varus - 27,20 грн.

В Украине подорожал сахар: какая теперь ценаЦена на сахар в Украине (freepik)

Добавим, что в натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы.

Также, чтобы избежать проблем с сердцем и не спровоцировать развитие диабета, количество потребляемого сахара в день должно составлять не более 10% от дневной нормы калорий. То есть, если человек потребляет 2000 ккал в день, то норма сахара - до 52 граммов (около 10 чайных ложек без горки).

Кроме того, опасность для здоровья имеют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Речь идет о сладких газированных напитках и ароматизированных йогуртах.

Ранее мы сообщали о напитке, который поможет снизить сахар и "плохой" холестерин.

Также мы писали, что эндокринолог назвала симптомы, которые указывают на диабет у детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сахар
LITE
Канье Уэст приехал поздравить Джулию Фокс с днем рождения и преподнес дорогой сюрприз
Канье Уэст приехал поздравить Джулию Фокс с днем рождения и преподнес дорогой сюрприз